В Кремле оценили требование конгрессменов раскрыть доходы Путина

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В Кремле назвали одобренные нижней палатой Конгресса США положения о противодействии РФ "оголтелой русофобской линией".

"Мы не ожидаем каких-то трезвых оценок со стороны американских законодателей, потому что сейчас они скорее находятся в плену эмоций, которые не дают им возможности трезво оценить обстановку и продемонстрировать хоть какую-то политическую волю", – цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Ранее сообщалось, что американские конгрессмены единогласно одобрили проект закона, который обязывает директора Национальной разведки США представить доклад о размерах доходов и имуществе Владимира Путина.

В конце февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал общественность и политиков не воспринимать всерьез американский законопроект. По его словам, "скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией".

В соответствии с законодательством РФ, глава российского государства каждый год отчитывается о своих доходах, крупных расходах и имуществе. По актуальной информации, доходы Владимира Путина за 2017 год составили 18 миллионов 728 тысяч 268 рублей.