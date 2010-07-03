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12:22

США одобрили законопроект с требованием раскрыть доходы Путина

политика власть

12:22

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Палата представителей Конгресса США единогласно одобрила проект закона, который обязывает директора Национальной разведки США представить законодателям подробный доклад о размерах доходов и имуществе Владимира Путина. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

"Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина" предписывает главе Нацразведки добавить в доклад известные источники дохода президента РФ. В том числе предлагается включить используемых им посредников и подставные компании, должностных лиц, предпринимателей, которых приписывают к числу олигархов в этом документе. Телеканал отмечает, что если эту инициативу одобрит Сенат Конгресса, то она будет направлена на подпись президенту США Дональду Трампу.

В соответствии с законодательством РФ, глава российского государства каждый год отчитывается о своих доходах, крупных расходах и имуществе. По актуальной информации, доходы Владимира Путина за 2017 год составили 18 миллионов 728 тысяч 268 рублей.

В конце февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал общественность и политиков не воспринимать всерьез американский законопроект о требовании раскрыть доходы президента России. В Кремле назвали этот документ "русофобскими потугами". Также Песков добавил, что законодатели США предпочитают заниматься проблемами России, президента РФ и других официальных лиц.

политика власть

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