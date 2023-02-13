Песков рассказал, участвует ли Минобороны в подготовке послания парламенту

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В организации послания российского президента Федеральному собранию заняты многие ведомства. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарю президента задали вопрос, участвует ли Минобороны РФ в процессе организации послания Федеральному собранию. Песков ответил, что подготовка к этому является рутинным процессом, который власти не показывают.

"Задействованы многие подразделения. Поэтому это рутинный процесс, мы никогда его не показывали. Как правило, мы это не показываем. (Задействованы. – Прим. ред.) все подразделения администрации президента", – цитирует его "Газета.ру".

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что Владимир Путин огласит свое послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе.

Песков поделился, что власти пока не приняли решение о том, получат ли иностранные журналисты аккредитацию на мероприятие.

Путин огласит послание парламенту 21 февраля

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!