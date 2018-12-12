Кремль не согласился с оценкой Порошенко инцидента в Керченском проливе

Фото: ТАСС/Serg Glovny
Российская сторона не согласна с озвученной украинским лидером Петром Порошенко оценкой событий в Керченском проливе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, речь идет о провокации перед выборами, а не о войне, как заявляет украинский лидер, передает РИА Новости.
Представитель Кремля подчеркнул, что действия киевских властей можно объяснить электоральными целями. "Мы видим невооруженным глазом продолжение избирательной кампании на Украине и использование образа врага, России, для достижения внутриэлекторальных целей", – подчеркнул Песков.
На заявления Порошенко отреагировали и в Госдуме. Депутат от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что во всем мире задержание нарушителей расценивается как законный арест, и только у украинского президента это – "война", сообщает RT.
"Мы постоянно слышим о военных действиях в Донбассе, о каких-то репрессиях в Крыму, о стычках на границе, и все это – исключительно "военные сражения". Складывается впечатление, что либо мы живем в другом измерении, либо Порошенко на все смотрит с другой планеты", – сказал Белик.
Он добавил, что громкие заявления в свете софитов становятся единственным путем для Порошенко сохранить власть, деньги, а возможно, и свободу.
Ранее президент Украины заявил о начале "войны", комментируя инцидент в Керченском проливе для Fox News. Видео интервью опубликовано в Facebook.
25 ноября российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС, нарушивших границу РФ. Позже суд арестовал 24 задержанных украинских моряков на два месяца. В свою очередь, Порошенко ввел военное положение на Украине и принял решение не продлевать Договор о дружбе с Россией.
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