Кабмин выделит 24,5 млрд рублей на высокотехнологичную медпомощь по ОМС

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Российский кабмин выделит свыше 24,5 миллиарда рублей на специализированную и высокотехнологичную медпомощь по ОМС в этом году. Об этом рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабинета министров.

Из этого следует, что общий объем средств для реализации этих целей составит почти 190 миллиардов рублей, поделился он. По словам Мишустина, в настоящее время более 300 федеральных больниц предоставляют пациентам лечение бесплатно – по назначению врача при очень серьезных заболеваниях. Речь идет в том числе о сложных плановых операциях, которые не проводятся в региональных клиниках.

"Право на это есть у жителей всех российских субъектов. Увеличение финансирования позволит повысить доступность медицины, у людей по всей стране появится больше возможностей, чтобы восстановить и поправить свое здоровье", – заключил глава кабмина.

По данным пресс-службы правительства, в настоящее время в РФ в рамках базовой программы ОМС предоставляется порядка 70 различных видов высокотехнологичной медицинской помощи, связанных в том числе с лечением сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что свыше 1,6 миллиона жителей новых регионов России получили полисы ОМС. По его словам, задача властей состоит в интеграции системы ОМС и получении полисов для граждан новых субъектов.