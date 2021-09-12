Мишустин утвердил перечень поручений кабмину по итогам рабочей поездки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Нижегородскую область. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин поручил до 15 декабря представить предложения по дополнительному финансированию Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на ближайшие три года. Задача поставлена Минстрою и Минфину", – говорится в сообщении.

Данный конкурс проводится по инициативе президента. Участники представляют проекты, помогающие изменить состояние городских территорий, а также обеспечить создание новых рабочих мест. На реализацию проектов победителям выделяют гранты в размере от 35 до 100 миллионов рублей.

В пресс-службе кабмина сообщили, что Мишустин назвал конкурс хорошим стимулом для положительных перемен в облике малых городов и исторических поселений. Премьер-министр поддержал предложение архитекторов рассмотреть возможность увеличения призового фонда. Данное поручение также проработают в рамках подготовки предложений по допфинансированию конкурса.

Еще одной задачей, поставленной Михаилом Мишустиным, стало продление программы повышения квалификации архитекторов и градостроителей Архитекторы.рф до 2024 года включительно. Отчитаться о ее выполнении Минстрой должен до 1 октября.

Два поручения председателя правительства касаются конкретных объектов, размещенных в Нижегородской области. Так, Минздраву и Минфину предстоит включить в проект нового трехлетнего федерального бюджета выделение средств на капремонт Нижегородской областной детской клинической больницы, а также закупку нового оборудования в медучреждение. Речь идет о сумме в пределах 1,9 миллиарда рублей.

"Минкультуры, Минфину и Минэкономразвития поручено проработать вопрос выделения из федерального бюджета средств на реставрацию объекта культурного наследия Дом Бурмистровой, где располагается Государственный литературный музей имени Горького", – добавили в пресс-службе.

О выделении средств на реставрацию попросили музейные работники, с которыми Михаил Мишустин встретился в ходе рабочей поездки.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что решение об углублении интеграции России и Белоруссии на основе 28 союзных программ одобрено. Об этом он сообщил по итогам заседания Совета министров Союзного государства.