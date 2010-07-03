Путин выпил стопку в Дагестане, как и обещал 20 лет назад

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин выпил стопку, как обещал во время своей поездки в Дагестан 20 лет назад. Президент встретился с участниками народного ополчения, принимавшими участие в боевых действиях в Дагестане в августе-сентябре 1999 года.

Сказав приветственные слова и вспомнив о событиях прошлых дней, российский лидер поднял рюмку и выпил ее до дна.

Как рассказал РИА Новости экс-руководитель пресс-центра по отражению атаки боевиков Абдулманап Мусаев, 20 лет назад приезд Путина в Дагестан поднял моральный дух населению.

"Я тоже был в той палатке. Он выступил, все тост подняли, уже возле губ стаканы были, а он бах и поставил его на стол и говорит: А пить мы будем, когда победим", – сказал Мусаев.

В эти дни в регионе отмечают годовщину событий 20-летней давности – вторжение банд террористов со стороны Чечни и их разгром.

Из Махачкалы Путин отправился в Ботлих, где возложил венок к памятнику и пообщался с участниками народного ополчения.

Банды террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан со стороны Чечни 7 августа 1999 года. Целью декларировалось "освобождение" мусульман. Подразделения незаконных формирований общей численностью, по данным разных источников, от 400 до 1,5–2 тысяч бойцов, беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили несколько селений. По информации ФСБ, в результате нападения погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских. Эти события считаются началом Второй чеченской войны.

