Путин обсудил с членами Совбеза РФ вопросы безопасности

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, в ходе которого обсуждали вопросы безопасности страны, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"У нас с вами сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле слова – на военном направлении", – отметил президент.
Уточняется, что мероприятие прошло в формате видеоконференции, министр обороны РФ Сергей Шойгу стал основным докладчиком на совещании.
Ранее Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
Президент РФ обратил внимание на то, что Россия полностью выполнила свои обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений.
Путин обсудил с вице-премьером Борисовым новую госпрограмму вооружения
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