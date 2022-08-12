Путин обсудил с членами Совбеза РФ вопросы безопасности

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Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, в ходе которого обсуждали вопросы безопасности страны, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"У нас с вами сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле слова – на военном направлении", – отметил президент.

Уточняется, что мероприятие прошло в формате видеоконференции, министр обороны РФ Сергей Шойгу стал основным докладчиком на совещании.

Ранее Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Президент РФ обратил внимание на то, что Россия полностью выполнила свои обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений.

