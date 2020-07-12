Путин рассказал об отношении к критике в свой адрес

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин рассказал, что считает своей обязанностью прислушиваться к предложениям, но критика ради критики ему неинтересна. Об этом президент сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Я, как это не покажется странным, считаю своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется или к тому, что предлагается – если что-то предлагается вообще, кроме критики, потому что, если это критика ради критики, то это просто неинтересно", – сказал Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что это не означает, что все предложения будут сразу же реализованы. По его словам, президенту важно знать "всю палитру мнений, оценок и предложений".

Ранее Путин показал журналистам тайную комнату в личном кабинете. Он объяснил, что не проводит в помещении публичных встреч. Там есть столовая и комната отдыха, а также висит портрет императора Петра I.

Кроме того, глава государства сообщил, что иногда его внуки звонят в Кремль, чтобы пообщаться с ним. Известно, что у Путина есть две дочери, Мария и Катерина.

До этого начальник отдела развития туризма Минэкономразвития республики Ольга Кузьмина рассказала, что Хакасия является любимым местом отдыха Владимира Путина. По ее словам, в Республике находится порядка 500 пресных, минеральных и лечебных озер, более 300 уже известных пещер и более 30 тысяч памятников культурного наследия.