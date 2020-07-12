Путин рассказал об отношении к критике в свой адрес

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Владимир Путин рассказал, что считает своей обязанностью прислушиваться к предложениям, но критика ради критики ему неинтересна. Об этом президент сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
"Я, как это не покажется странным, считаю своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется или к тому, что предлагается – если что-то предлагается вообще, кроме критики, потому что, если это критика ради критики, то это просто неинтересно", – сказал Путин.
При этом глава государства подчеркнул, что это не означает, что все предложения будут сразу же реализованы. По его словам, президенту важно знать "всю палитру мнений, оценок и предложений".
Ранее Путин показал журналистам тайную комнату в личном кабинете. Он объяснил, что не проводит в помещении публичных встреч. Там есть столовая и комната отдыха, а также висит портрет императора Петра I.
Кроме того, глава государства сообщил, что иногда его внуки звонят в Кремль, чтобы пообщаться с ним. Известно, что у Путина есть две дочери, Мария и Катерина.
До этого начальник отдела развития туризма Минэкономразвития республики Ольга Кузьмина рассказала, что Хакасия является любимым местом отдыха Владимира Путина. По ее словам, в Республике находится порядка 500 пресных, минеральных и лечебных озер, более 300 уже известных пещер и более 30 тысяч памятников культурного наследия.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: