Депутаты предложили новые основания для увольнения сотрудников прокуратуры

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Законопроект, устанавливающий новые основания для увольнения сотрудника прокуратуры, внесли в Госдуму несколько депутатов. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Увольнять работников прокуратуры предлагается за отказ переходить на другие должности после истечения старых полномочий или их досрочного прекращения, связанного с результатами аттестации, состоянием здоровья работника и другими факторами.

Работника прокуратуры могут назначить на вакантную должность в органах. Порядок кадровых перестановок должен будет определять генеральный прокурор.

Также сотрудника надзорного ведомства могут уволить за отсутствие на службе в течение более четырех месяцев подряд в связи с временной нетрудоспособностью. По мнению авторов документа, защищать закон и права граждан во время длительной болезни невозможно. При увольнении на основании заболевания, прокурору выплатят компенсацию.

"В качестве гарантии предлагается установить, что за прокурорским работником сохраняется место работы (должность) в период его временной нетрудоспособности в связи с увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением обязанностей", – поясняется в документе.

Поводом для отстранения от должности может стать нарушение присяги во время больничного или отпуска и действия, дискредитирующие работника или ведомство.