Госдума приняла в первом чтении законопроект против фейковых новостей в соцсетях

12 апреля 2018, 19:59
Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный против распространения в социальных сетях ложной информации. Были приняты и поправки, которые вводят штрафы за фейковые новости. Наказание за распространение недостоверных данных может составить до 50 миллионов рублей.
Документ внесли в думу в начале апреля. "Я вижу реакцию в социальных сетях. Вижу, как многие пытаются подменять понятия, чтобы законодатели вообще никоим образом не подходили к регулированию интернета, как к самой свободной и динамично развивающейся площадки", – цитирует одного из авторов законопроекта Сергея Боярского ТАСС.
Депутат добавил, что времена требуют начать работу по противодействию распространению недостоверной информации в интернете. Он отметил, что аналогичные меры рассматривают в Совете Европы.
Предполагается, что Роскомнадзор получит право потребовать от соцсетей удаления недостоверной информации в течение 24 часов. Если же данные не будут удалены, то на владельцев наложат штраф. Если соцсеть принадлежит физическому лицу, то наказание составит от трех до пяти миллионов рублей. Для юридических лиц предусмотрен штраф в 30–50 миллионов рублей. Он подчеркнул, что в РФ на данный момент нет соцсетей, которые бы принадлежали физическим лицам. Закон не направлен против пользователей.
Боярский напомнил о последнем получившем широкий общественный резонанс случае распространения недостоверной информации. "Трагедия в Кемерове показала, насколько уязвимым является наше информационное пространство внутри социальных сетей к фальсификации информации, к информационным вбросам, спланированным акциям", – заявил автор документа.
Инициативу по борьбе с ложной информацией в интернете депутаты предложили еще летом 2017 года. Тогда законопроект получил много критических замечаний, авторы переработали документ.
Ранее профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате принять законопроект в первом чтении. При этом отмечалось, что документ нужно будет доработать ко второму чтению.
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