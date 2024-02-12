Песков рассказал о дальнейшей судьбе зданий посольства Украины

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Дальнейшая судьба зданий посольства Украины после прекращения договора аренды будет решаться в соответствии с российскими интересами. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, было ли решение о прекращении договора согласовано с Кремлем, он отметил, что это больше относится к внешнеполитической деятельности. По его словам, согласовывающим ведомством в данном случае выступает МИД РФ.

"Это было именно то ведомство, которое координирует работу всех органов власти, даже муниципальных властей, в области внешней политики", – добавил Песков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона прекращает договоры аренды на земельные участки, выделенные для посольства Украины. Она напомнила, что в дипломатии существует принцип взаимности.

Мэр Киева Виталий Кличко в апреле прошлого года заявлял, что киевский городской совет разорвет договор об аренде земельного участка, на территории которого находится здание российского диппредставительства.



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