В МИД РФ подтвердили, что Москва прекращает договоры аренды с посольством Украины

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона прекращает договоры аренды на земельные участки, выделенные для посольства Украины. Соответствующая публикация появилась на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

"Действительно, в апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России на Украине. Как известно, в дипломатии существует принцип взаимности", – отметила она.

Дипломат уточнила, что решение о прекращении действия договоров принял столичный департамент городского имущества. Она также сделала акцент на том, что на любые враждебные шаги со стороны киевского режима РФ будет давать адекватный ответ.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили о расторжении договоров. Соглашение уже расторгнуто, однако на этом не акцентировали внимание "ввиду перенасыщенности информационного пространства украинской повесткой", заявил источник.