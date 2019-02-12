Медведев рассказал сенаторам про ударение в слове "свекла"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дмитрий Медведев на встрече с членами Совета Федерации рассказал, как правильно произносить слово "свёкла".

"Кто-то говорит "свекла", кто-то говорит "свёкла". Я всегда считал, что, вроде, "свекла", но на самом деле правильно говорить "свёкла". Я вам как аграрий аграрию говорю", – сказал он, передает ТАСС.

В ходе встречи Медведев также отметил, что должны появиться программы по обеспечению семенным материалом разных культур. Премьер-министр также заявил о необходимости поддержки защиты интеллектуальной собственности в этой сфере.

Ранее в ходе встречи с членами Совета Федерации Дмитрий Медведев поддержал инициативу о введении в России сертификатов для бутилированной воды.

Премьер отметил, что готов сформулировать для ведомства поручение. По словам Медведева, сертификаты должны свидетельствовать о составе воды. Это касается и вопросов по детскому питанию.