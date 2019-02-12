Медведев решит судьбу Роспотребнадзора, если он не справится с обязанностями

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В России могут ввести сертификаты для бутилированной воды. Такую инициативу в ходе встречи с членами Совета Федерации поддержал Дмитрий Медведев, сообщает Агентство "Москва".

"Это должна быть компетенция Роспотребнадзора, если он с этим не справится, значит тогда мы решим судьбу этого ведомства", – отметил премьер.

Премьер отметил, что готов сформулировать для ведомства поручение. По словам Медведева, сертификаты должны свидетельствовать о составе воды. Это касается и вопросов по детскому питанию.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила ввести государственную регистрацию всех видов бутилированной воды.