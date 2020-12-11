Путин заявил, что при просмотре телевизора его иногда "оторопь берет"

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Владимир Путин заявил, что жесткие ограничения со стороны власти по контенту ТВ и соцсетей могут привести к обратной реакции.

"Жесткие ограничения со стороны государства могут привести к обратной реакции. Это так странно, наверное, звучит из моих уст, но я думаю, что это так. Я именно так к этому и отношусь. Но какие-то из ряда выходящие вещи, наверное, нужно их ограничивать и нормативно-правовыми средствами. Будем действовать аккуратно, но будем обязательно в этом направлении работать", – заявил Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ).

Тему морально-этических норм в СМИ и социальных сетях на встрече подняла журналистка Марина Ахмедова. Она заявила, что в последнее время на федеральных телеканалах все чаще транслируется контент с неподобающей информацией, в том числе о ранней беременности. Путин в ответ согласился, что подобный контент не является нормой, выразив надежду, что уровень подаваемой информации постепенно будет поднят.

"Все, что вы сказали, я полностью разделяю. Эти сцены насилия. Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет, я с вами полностью согласен. Но это зависит от уровня культуры тех людей, которые выпускают в эфир такие вещи. Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно все-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей и корежить их сознание, а наоборот, будем укреплять", – сказал Путин.

Ранее Путин назвал "бурей в стакане" заявления о введенных в России ограничениях на распространение определенных данных в Сети. Президент добавил, что принятые ограничения затрагивают только пропаганду суицида, детскую порнографию и терроризм.