Песков заявил, что планов вводить новый локдаун в России нет

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в мире на фоне пандемии увеличилась смертность. При этом такая же тенденция наблюдается и в России. Однако, по словам представителя Кремля, вводить в стране новый локдаун пока не планируется.
Песков также отметил, что по данному вопросу ранее достаточно подробно высказалась вице-премьер Татьяна Голикова.
"Я, наверное, отошлю вас ко вчерашним объяснениям вице-премьера Голиковой, она все объяснила по смертности", – ответил пресс-секретарь на запрос прокомментировать уровень смертности.
Накануне Татьяна Голикова сообщила, что в России на 9,7 процента увеличился уровень смертности. Речь идет о первых 10 месяцах 2020 года в сравнении с таким же периодом 2019-го. Вице-премьер также подчеркнула, что в стране увеличилось количество летальных исходов из-за сердечно-сосудистых заболеваний, которые обуславливаются перенесенным коронавирусом даже в легкой форме.
Также Голикова назвала данные Оперштаба по борьбе с COVID-19 и Росстата о смертности из-за коронавируса достоверными.
Вице-премьер пояснила, что в средствах массовой информации полагают, что разная статистика публикуется ведомствами для фальсификации данных.
Ранее стало известно, что в США количество летальных случаев коронавируса превысило военные потери страны во Второй мировой войне.
Согласно официальным данным, из-за COVID-19 в штатах скончались уже 292 098 человек, в то время как сведения министерства по делам ветеранов указывают на то, что во Второй мировой были убиты 291 557 военнослужащих.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 68,1 миллиона случаев заражения, свыше 1,557 миллиона человек скончались.
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