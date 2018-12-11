В Мосгордуме не видят вреда в использовании священниками соцсетей

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Председатель комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев считает, что нет ничего плохого в использовании священниками соцсетей при условии их благих намерений, передает Агентство "Москва".
По его словам, в многомиллионном городе религия широко и эффективно использует соцсети. В частности, Русская православная церковь собирает с помощью интернета огромное количество волонтеров, которые активно участвуют во многих мероприятиях.
Что касается инцидента с тверским священником Вячеславом Баскаковым, депутат считает его поведение некрасивым и неэтичным. По его мнению, священный сан накладывает на моральный облик священника серьезные обязательства, и демонстрировать любое превосходство по цене одежды неправильно.
"Это нельзя назвать преступлением, но для священника это неправильный, аморальный поступок", – заключил он.
Протоиерей Вячеслав Баскаков, который хвастался в Instagram дорогой одеждой и аксессуарами от Gucci и Louis Vuitton за сотни тысяч рублей, заявил, что раскаивается.
Священнослужитель написал покаянное письмо, в котором признался, что большинство брендовых вещей на фотографиях ему в действительности не принадлежит, а снимки сделаны в магазине около года назад.
Свои посты в соцсетях он назвал "глупыми, ребяческими, даже греховными", отметив, что тогда просто "старался быть открытым человеком". Священнослужитель пообещал, что понесет епитимию и закроет свой аккаунт в Instagram, раз не умеет "вести себя скромно и адекватно".
Он рассказал, что страдает от невралгии тройничного нерва, и врач посоветовал немного сменить обстановку, чтобы смягчить болезнь. На самом деле совсем не богат и все его деньги уходят на лекарства.
Как стало известно ранее, дело "модного" протоиерея рассмотрит дисциплинарная комиссия РПЦ.
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