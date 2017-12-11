Шойгу сообщил о начале вывода российских военных из Сирии

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные уже начали покидать Сирию. По словам министра, точный срок вывода войск будет определяться по обстановке.
"Они уже начали возвращаться, посмотрим по обстановке", – рассказал Шойгу, отвечая на вопрос о том, сколько времени займет этот процесс, сообщает ТАСС.
Ранее Владимир Путин во время визита на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии поручил приступить к выводу значительной части российского воинского контингента из арабской республики.
По словам президента, созданы условия для политического урегулирования в стране под эгидой ООН. В Сирии продолжит работать российской Центр по примирению враждующих сторон. Кроме того, продолжат свою работу два пункта базирования ВС РФ в Тартусе и Хмеймиме.
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