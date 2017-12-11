Орешкин призвал членов ВТО отказаться от экономических санкций

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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин призвал членов Всемирной торговой организации (ВТО) положить конец экономическим санкциям.
"Сейчас у нас достаточно свидетельств, которые доказывают, что одна причина санкций против партнеров по ВТО – это защита своих компаний и преференции для них на внутреннем рынке. Мы должны сделать мировую торговую систему свободной от этого оскорбительного явления", – цитирует Орешкина РИА Новости.
Несмотря на рост в 3 процента, ситуация в мировой торговле остается сложной. По мнению министра, открытости мешают расширение изоляционистских и антиконкурентных практик.
"Для того, чтобы выдержать бурные времена, ВТО должна идти рука об руку с текущими глобальными реформами и адаптироваться к современным реалиям", – отметил Орешкин.
По его словам, необходимо привлекать инвестиции и развивать электронную торговлю, а также повышать прозрачность процедур ВТО.
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