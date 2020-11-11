Путин и Токаев обсудили активизацию сотрудничества в борьбе с COVID-19

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Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым активное взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса.

"Лидеры затронули ряд важных тем. Акцент был сделан на активизацию сотрудничества в борьбе с COVID-19. В него также входят планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана", – сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее сообщалось, что Казахстан усилит ограничительные меры на границе из-за коронавируса.

В частности, приостановление безвизового режима для граждан 57 стран республика продлит до 1 мая 2021 года. Приостановление 72-часового безвизового пребывания на территории Казахстана транзитных пассажиров из КНР и Индии, в свою очередь, продлят до 1 января 2021 года. Кроме того, количество рейсов в Турцию с 9 ноября сократят с 33 до 20 в неделю.