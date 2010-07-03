Путин объяснил сокращение расходов на оборону

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Владимир Путин сообщил, что сокращение расходов на оборону и безопасность связано с тем, что пик модернизации в этой сфере уже пройден.

"Связано это не с тем, что мы так спустя рукава к этим вопросам относимся. А с тем, что основные запланированные и связанные с необходимостью интенсифицировать работу по обеспечению безопасности страны и необходимостью смены военного оборудования и военной техники, мы все-таки основной пик этой работы прошли", – рассказал президент на совещании с членами правительства.

Глава государства также отметил необходимость выпускать высокотехнологичную продукцию на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Ранее президент заявил, что Россия сократит военные расходы в 2020 году до 2,87 процента, в 2021 году – до 2,8 процента ВВП. По его словам, в 2017 году объем военных расходов составил 3,4 процента ВВП, а в 2019 году – 2,9 процента. Сокращаются все расходы, а основное внимание уделено оптимизации расходов на закупку и разработку вооружений и капстроительство.

Сергей Шойгу в интервью одному из изданий рассказал, что Вооруженные силы были сокращены почти в два раза, что при этом не отменяет необходимости постоянно заниматься экономией государственных средств. Вместе с тем Шойгу рассказал, что учет ресурсов ЖКХ Минобороны был налажен как раз после его назначения.

