Путин планирует посетить Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин рассчитывает принять участие в Евразийском женском форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге 13–15 октября. Об этом сообщает ТАСС.

"Разумеется, на (Евразийском женском. – Прим. ред.) форуме постараюсь быть", – сказал президент на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Евразийский женский форум – это международная площадка, где обсуждается роль женщин в современном обществе. Целью форума является развитие сотрудничества женщин-лидеров для решения актуальных проблем.

Ранее стало известно, что безработица в России среди женщин меньше, чем среди мужчин. Так, в стране трудоустроено более 50% женщин.

