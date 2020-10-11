Власти Подмосковья назвали своей задачей избежать карантина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Главная задача властей Московской области – не допустить введение карантина по COVID-19 в регионе, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Сейчас нужно вразумить, объяснить, что это не баловство. Наша задача не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то все – труба. Потому что экономика останавливается, а последствия понятны", – сказал Воробьев в эфире на телеканале "Россия 1".
По данным ВОЗ на 11 октября, в мире выявлено уже более 36,8 миллионов случаев заражения, свыше 1,068 миллиона человек скончались. В России выявлено 1 285 084 случая COVID-19, вылечились 1 016 202 человека, скончались 22 454.
В Московской области за весь период выявлено 76 556 случаев заражения, выздоровели 58 036 человек, умерли 1 397.
Ранее глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова заявила, что рост новых случаев COVID-19 не повлияет на работу поликлиник – жители смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме.
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