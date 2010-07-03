Определять возраст при покупке алкоголя можно будет через сканирование лица

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Фото: depositphotos/Nomadsoul1
Розничные и онлайн-магазины могут начать проверять возраст клиента при покупке алкоголя с помощью сканирования его лица через единую биометрическую систему. Об этом рассказал РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
По его словам, важно, чтобы у компании оставался выбор – проверять паспорт у клиента и нести риски потери лицензии, или же переложить этот риск на информационную систему. Соколов отметил, что вероятность включения такого способа проверки в законопроект, легализующий онлайн-торговлю алкоголем, высока.
Соколов уточнил, что интерес к биометрии проявили Ozon и "Утконос", идут переговоры с "Азбукой вкуса", X5 Retail Group, Metro, "О'кей" и "Ашаном".
Директор по цифровой идентичности "Ростелекома" Иван Беров отметил, что единая биометрическая система связана с данными о гражданах из "Госуслуг", и в ней уже хранятся подтвержденные данные многих граждан. Сдать биометрию можно в 175 банках России.
Систему создали по инициативе ЦБ РФ, Минфина и Минкомсвязи России в июне 2018 года. Пройдя идентификацию, можно с помощью голоса и фотоизображения, например, удаленно открыть счет или заказать выпуск карты на портале госуслуг.
Ранее "Ростелеком" приступил к разработке системы удаленной идентификации по лицу и голосу для владельцев виртуальных SIM-карт (eSIM). Для регистрации абоненту нужно будет сфотографироваться и произнести несколько слов в микрофон. При этом приходить с паспортом в офис сотового оператора за SIM-картой не нужно.
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