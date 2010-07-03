В Госдуме заинтересовались данными Росстата

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Глава Росстата Павел Малков примет участие в заседании Совета Госдумы в среду, 11 сентября. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, парламентариям важны данные ведомства для принятия решений в социально-экономической сфере, сообщают "Дни.ру".

Володин рассказал, что на открытии осенней сессии депутаты подняли вопрос доходов врачей и учителей. Спикер счел справедливым, чтобы расчет средней зарплаты представителей этих профессий проводился без учета зарплаты главврача, директора и их заместителей.

По словам Володина, качество принимаемых законов зависит от того, насколько точно статистические расчеты показывают реальное положение дел. При этом, полагает парламентарий, "за цифрами важно видеть людей". Он обещал продолжить практику приглашения руководителей федеральных ведомств.

10 сентября в Госдуме открылась осенняя сессия. Володин рассказал, что одним из приоритетов депутатов в ближайшие месяцы будет реализация послания президента РФ Федеральному собранию.