Медведев подписал документ о прекращении действия советских актов

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР – соответствующие меры должны быть реализованы до конца этого года, передает РИА Новости.
Отмечается, что некоторые документы были признаны утратившими силу еще в 2017 году. Это, например, постановления 1929-1989 годов.
Среди актов СССР значатся следующие: об условиях труда работников мелкорозничной торговой сети, о семичасовом рабочем дне, об оплате труда на лесозаготовках, а также об упорядочении зарплаты работников гражданского воздушного флота.
В список потерявших актуальность актов РСФСР вошли постановления об утверждении должностных окладов членам экипажей судов речного флота с дистанционным управлением и о повышении заработной платы учителям и другим работникам начальных и средних школ.
Ранее Минобороны опубликовало рассекреченные архивные документы, относящиеся к пакту о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году, – они содержат информацию о подготовке к заключению договора, а также описывают ситуацию в Европе накануне войны. Например, приводятся данные о "неподдельном энтузиазме" украинского населения при встрече советских войск, а также о заинтересованности отдельных подразделений польской армии в советской жизни.
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