Захарова осудила заявления МИД Франции о российских вакцинах

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия осуждает Францию за "дискриминационные высказывания" по поводу российской вакцины от COVID-19. По ее мнению, такие высказывания возрождают в Европе "дух неонацистской сегрегации"
Россия коронавируса - по ее словам, подобные высказывания. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Такими словами Захарова прокомментировала слова госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона, который выразил сожаление о том, что Греция допускает привитых российскими и китайскими вакцинами туристов.
"Мы не осуждаем Грецию, но предпочитаем, чтобы в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)", – цитирует Захарова слова заявление Бона.
Представитель МИД России предположила, что французскому внешнеполитическому ведомству стало обидно, что они так и не смогли разработать французскую вакцину.
"Провалились усилия французской компании, которая очень старалась, но не смогла. Сочувствуем неудаче Франции. Клеману Бону можно было бы честно сказать: Франция не смогла произвести свою вакцину, мы завидуем всем, кто смог, нам поставлена задача пропагандистскими методами противодействовать успеху стран, которые продемонстрировали миру достижения своей науки", – подчеркнула Захарова.
Кроме того, она обратила внимание на слова главы комитета Франции по вакцине от COVID-19 Мари-Поль Кьени, которая на днях высказалась в пользу российской вакцины и заявила, что считает "Спутник V" эффективным.
"Ну просто она не пропагандист, как Клеман Бон, а вирусолог – Директор по исследованиям французского Медицинского научно-исследовательского института INSERM", – заключила Захарова.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен знать, как реагировать на так называемую вакцинную дипломатию, к которой якобы прибегают Россия и Китай. Он также заявил, что сотрудничать с Россией и Китаем стало труднее, поскольку Москва и Пекин якобы становятся все более "навязчивыми".
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