Кабмин одобрил законопроект об изменении формулы расчета стоимости ОСАГО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство РФ одобрило законопроект об изменении порядка формирования тарифов ОСАГО. Документ будет внесен в Госдуму в установленном порядке, сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина.

Авторы инициативы предлагают увеличить свободу страховщиков в определении тарифа, отменить зависимость цен ОСАГО от мощности машины и территории использования, а также увеличить выплат за вред жизни и здоровью до 2 миллионов рублей.

Ранее законопроект был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль заявил, что повышенные лимиты страховых возмещений за вред жизни и здоровью в ОСАГО не должны привести к росту цен на полисы.