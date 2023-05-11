Кабмин утвердил устав Фонда поддержки участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Правительство России утвердило устав Фонда поддержки участников спецоперации на Украине. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство утвердило устав государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", он создан по инициативе президента (Владимира Путина. – Прим. ред.)", – цитирует его ТАСС.

Председатель кабмина добавил, что устав включает перечень органов управления, порядок их формирования, а также компетенции и задачи фонда.

Ранее Путин поручил парламентариям проработать новые меры поддержки участников спецоперации и их семей. Вместе с тем президент поблагодарил парламентариев за уже проделанную работу.

До этого единые меры поддержки для участвующих в СВО москвичей и членов их семей ввели в действие в столице. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин. Помощь распространяется не только на мобилизованных, но и на добровольцев и других категорий участников спецоперации.

