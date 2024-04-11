Путин назвал чушью заявления о "желании" РФ напасть на Запад

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Заявления о том, что РФ способна напасть на Запад, являются чушью, которую преподносят правящие там круги. Об этом сообщил Владимир Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По его словам, это необходимо для оправдания расходов на Киев.

"Это главная причина, почему раздувается эта тема – какая-то агрессивная политика со стороны России. Это основное, других причин нет", – сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что российская сторона вынуждена защищать свои интересы с оружием в руках, именно в такие условия ее поставили. Президент указал, что государство вынуждено вступиться за своих людей, будущее и свой суверенитет. Со слов Путина, в этом вопросе "нет ни одного лишнего слова".

Кроме того, глава страны отметил, что Россия, несмотря на все появившиеся сложности, не переводит экономику в режим военного времени.

Президент признал, что Москва концентрирует усилия, а также направляет административный и финансовый ресурсы на развитие оборонных сфер. Однако РФ не переводит экономику "на военные рельсы", подчеркнул глава государства.