Путин распорядился выделить дополнительные здания для работы Госдумы и Совфеда

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Президент РФ Владимир Путин распорядился обеспечить дополнительными зданиями работников Госдумы и Совета Федерации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе уточняется, что в Москве для размещения Государственной Думы предоставлено здание на Георгиевском переулке, дом 4. Для размещения работников Совета Федерации и Госдумы – здание в Москве на улице Воздвиженка, дом 4/7, строение 1. Также для работников Госдумы предусмотрено здание в Москве на проспекте Вернадского, дом 93, корпус 4.
Ранее Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физических лиц. Закон освобождает от НДС ради введения в инвестиционный оборот для физических лиц драгоценных металлов в слитках. Норма коснется операций, которые проводились с 1 марта 2022 года.
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