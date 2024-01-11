Песков оценил возможность возврата Хабаровску статуса столицы ДФО

Фото: kremlin.ru

Вопрос о возвращении Хабаровску статуса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) на данный момент не стоит на повестке обсуждений. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, город постепенно прогрессирует и без статуса столицы ДФО.

"И нужно ли это? Город огромный, развивается – чистый, прекрасный", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера в эфире Первого канала.

11 января Владимир Путин прилетел в Хабаровск в рамках рабочей поездки.

Ранее сообщалось, что самыми быстрорастущими направлениями 2023 года в РФ стали Оренбург, Грозный, Ижевск, Хабаровск и Владивосток. Всего с января этого года на внутренние рейсы пришлось 77% всех бронирований авиабилетов.

Например, доля бронирований билетов в Хабаровск увеличилась на 23%. Он поднялся с 35-й на 31-ю строчку в рейтинге самых бронируемых сразу после Архангельска.



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