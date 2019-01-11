Новая ВПП Шереметьева будет использоваться без ограничений

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В Минтрансе заявили, что третья взлетно-посадочная полоса в аэропорту Шереметьево будет использоваться без каких-либо ограничений, сообщает ТАСС.

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов появился проект поправок Минтранса в Градостроительный кодекс РФ в части установления приаэродромной территории. В пояснительной записке отмечалось, что в 3–5 километрах от новой полосы находятся такие крупные населенные пункты, как Лобня, Сходня и Зеленоград. В связи с этим из-за высоких показателей авиационного шума количество ночных рейсов придется ограничить.

"Минтранс не согласен с формулировками некоторых СМИ по поводу использования третьей ВПП аэропорта Шереметьево. Ее эксплуатация будет осуществляться без каких-либо ограничений благодаря применению мер снижения авиационного шума.

В Минтрансе уточнили, что добиться работы ВПП без каких-либо ограничений удастся за счет внедрения новых технологий обслуживания воздушного движения, в том числе процедур маневрирования в районе аэродрома.

Таким образом, самолеты будут выполнять полет точно по установленной схеме, без отклонений, в том числе над жилой застройкой.