Третья ВПП Шереметьева будет работать с ограничениями

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Строящаяся в аэропорту "Шереметьево" третья взлетно-посадочная полоса будет работать с ограничениями из-за близкого расположения населенных пунктов, сообщает "Интерфакс".

В 3–5 километрах от полосы находятся такие крупные населенные пункты, как Лобня, Сходня и Зеленоград. В связи с этим из-за высоких показателей авиационного шума количество ночных рейсов придется ограничить.

Летом 2017 года в России приняли федеральный закон, который обязал аэропорты установить на своих приаэродромных территориях семь подзон с разными степенями ограничений по использованию. Самая жесткая – первая. В ней можно строить только объекты для обеспечения воздушного движения, в седьмой возможны ограничения застройки, если уровень авиационных шумов превышает допустимый и вредит здоровью.

За то, что на земли и недвижимость наложены ограничения в использовании, аэропорт должен платить компенсации их владельцам. Поэтому жители домов, которые окажутся в зоне авиационных шумов, превышающих допустимый уровень, могут требовать и расселения за счет аэропортов.

Ранее сообщалось, что третью взлетно-посадочную полоса в аэропорту Шереметьево введут в эксплуатацию до конца 2019 года. Новая полоса увеличит пропускную способность аэродрома.

Также в 2019 году планируется завершить первый этап строительства терминала С. Его пропускная способность составит 20 миллионов пассажиров в год. В терминале предусмотрен многоуровневый паркинг на 2,5 тысячи машино-мест.

Ангарный комплекс ВПП-3 с авиационно-технической базой введут в эксплуатацию в 2020 году. В нем будут не менее семи ангаров для обслуживания воздушных судов и стоянки спецтехники.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2019 года планируют начать реконструкцию одноуровневой кольцевой развязки на пересечении Старошереметьевского шоссе, автодороги "Лобня – аэропорт Шереметьево" и Шереметьевского шоссе.