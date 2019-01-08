Третью взлетно-посадочную полосу в Шереметьеве введут в эксплуатацию в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Третью взлетно-посадочную полоса в аэропорту Шереметьево введут в эксплуатацию до конца 2019 года, сообщает Агентство "Москва".

Новая полоса увеличит пропускную способность аэродрома.

Также в 2019 году планируется завершить первый этап строительства терминала С. Его пропускная способность составит 20 миллионов пассажиров в год.

В терминале предусмотрен многоуровневый паркинг на 2,5 тысячи машино-мест.

Ангарный комплекс ВПП-3 с авиационно-технической базой введут в эксплуатацию в 2020 году. В нем будут не менее семи ангаров для обслуживания воздушных судов и стоянки спецтехники.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2019 года планируют начать реконструкцию одноуровневой кольцевой развязки на пересечении Старошереметьевского шоссе, автодороги "Лобня – аэропорт Шереметьево" и Шереметьевского шоссе.