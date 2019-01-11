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09:19

В России будут сбивать пассажирские лайнеры при нарушении воздушной границы

власть безопасность

09:19

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В России разрешат сбивать гражданские самолеты с пассажирами на борту при нарушении воздушной границы страны. Проект постановления правительства разработали в Минобороны, сообщает газета "Известия".

Согласно документу, открывать огонь по воздушному судну будут в том случае, если в результате преднамеренного крушения есть риск экологической катастрофы, массовой гибели людей или повреждения стратегических объектов.

Перед тем, как сбить самолет, российские военные будут неоднократно предупреждать о своих намерениях.

В Совете Федерации отметили, что подобная практика действует во многих странах. Предполагается, что принятые меры исключат теракты и катастрофы, и сведут к минимуму число возможных пострадавших.

Ранее Владимир Путин подписал пакет законов об изолированном содержании террористов в тюрьмах. Принятые акты должны помешать распространению экстремистской идеологии и вербовке в ряды террористических организаций.

власть безопасность

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