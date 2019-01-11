Системы нагревания табака предложили приравнять к сигаретам

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил запретить рекламу систем нагревания табака и приравнять их к обычным сигаретам. Свое обращение он направил в Минздрав, передает RT.
По словам депутата, популярность таких устройств растет, причем чаще всего интерес к ним проявляет молодежь. Он подчеркнул, что в альтернативных сигаретам устройствах от ведущих табачных компаний действительно не горит табак, но тем не менее, как и в обычных сигаретах, выделяются химические вещества.
Чернышов подчеркнул, что эти системы находятся в свободном доступе для продажи, их открыто рекламируют, из-за чего создается впечатление, что они полностью безопасны для организма человека, однако это не так.
Таким образом, он предлагает запретить рекламу систем нагревания табака, убрать их с витрин магазинов. Это, считает депутат, позволит снизить угрозу распространения опасной табачной новинки.
За курение в неположенных местах в 2018 году россияне заплатили более 74 миллионов рублей. Больше всего подобных нарушений зафиксировано в Москве, Московской области и в Краснодарском крае.
Антитабачный закон в России вступил в силу 1 июня 2013 года. Тогда запрет на курение ввели в ресторанах и кафе, в образовательных учреждениях, здравоохранения, культуры и спорта. Также курить не разрешается на вокзалах, в аэропортах, на рынках, в подъездах жилых домов и на детских площадках.
За такое нарушение грозит штраф от 500 до 3 тысяч рублей в зависимости от того, где было совершено правонарушение.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.