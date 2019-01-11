Системы нагревания табака предложили приравнять к сигаретам

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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил запретить рекламу систем нагревания табака и приравнять их к обычным сигаретам. Свое обращение он направил в Минздрав, передает RT.

По словам депутата, популярность таких устройств растет, причем чаще всего интерес к ним проявляет молодежь. Он подчеркнул, что в альтернативных сигаретам устройствах от ведущих табачных компаний действительно не горит табак, но тем не менее, как и в обычных сигаретах, выделяются химические вещества.

Чернышов подчеркнул, что эти системы находятся в свободном доступе для продажи, их открыто рекламируют, из-за чего создается впечатление, что они полностью безопасны для организма человека, однако это не так.

Таким образом, он предлагает запретить рекламу систем нагревания табака, убрать их с витрин магазинов. Это, считает депутат, позволит снизить угрозу распространения опасной табачной новинки.

За курение в неположенных местах в 2018 году россияне заплатили более 74 миллионов рублей. Больше всего подобных нарушений зафиксировано в Москве, Московской области и в Краснодарском крае.

Антитабачный закон в России вступил в силу 1 июня 2013 года. Тогда запрет на курение ввели в ресторанах и кафе, в образовательных учреждениях, здравоохранения, культуры и спорта. Также курить не разрешается на вокзалах, в аэропортах, на рынках, в подъездах жилых домов и на детских площадках.

За такое нарушение грозит штраф от 500 до 3 тысяч рублей в зависимости от того, где было совершено правонарушение.