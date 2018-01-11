Путин рассказал, где провел новогодние праздники

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Владимир Путин рассказал, что отдыхает только на Родине, в том числе – и на новогодние праздники. При этом российский лидер отметил, что нет ничего зазорного в том, что президент Украины Петр Порошенко, как богатый человек, вывез всю семью на отдых за границу. Об этом президент РФ рассказал в ходе встречи с руководством российских печатных СМИ и информагентств.

"Что касается новогодних праздников и всех других праздников, я все праздники провожу в России, такова традиция и меня никуда не тянет, честно говоря", –

цитирует Путина ТАСС. Как уточнил глава государства, во время прошедших праздников он "был дома, а потом на пару дней ездил в Сибирь". Путин также рассказал, что в Сибири тогда стояли морозы до минус 33 градусов, однако, признался, что ему это понравилось.

На слова о том, что президент Украины провел праздники в семейном кругу на Мальдивах, российский лидер заметил, что об этом ему не известно. "Не считаю, что это зазорно президенту выехать куда-то за границу и провести там с семьей какое-то время", – пояснил Путин. "Во всяком случае, он богатый человек и может себе позволить выехать с семьей за границу, в том числе на Мальдивы или какие-то другие острова", – добавил президент РФ.

Ранее на встрече с руководством российских СМИ Путин отметил, что участие в выборах президента РФ в 2018 году большого числа претендентов "освежит дискуссию".