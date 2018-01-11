Глава Минтранса назвал любимый вид транспорта

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Глава Минтранса Максим Соколов заявил, что его любимый вид транспорта – велосипед. Об этом сообщает РИА Новости.

"Стараюсь летом и осенью кататься практически каждый день", – отметил Соколов. Он рассказал, что ездить на работу в Минтранс на велосипеде не пробовал, поскольку живет за МКАДом, но недавно катался на велосипеде в Екатеринбурге и в Казани.

Чиновник добавил, что многие его коллеги, в том числе заместители министра и директора департаментов, приезжают на работу на велосипеде. Во дворе ведомства оборудована парковка для велосипедов.