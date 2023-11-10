Песков указал на невозможность победы Украины над Россией на поле боя

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Киевским властям необходимо понять, что они не смогут победить Россию на поле боя. Чем раньше это произойдет, тем быстрее появятся предпосылки для мирного разрешения конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он также отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что компромисс для украинцев неприемлем, поэтому он надеется на позитивные продвижения для Украины в боевых действиях к концу 2023 года.

"Президент Зеленский и киевский режим отчаянно обещают военные успехи на поле боя. Обещают своим донорам. Их предыдущие обещания не сбылись. Доноры волнуются и начинают вибрировать", – отметил Песков, добавив, что украинскому президенту остается лишь "повышать градус красноречия", чтобы убедить Запад в будущих успехах.

Несмотря на это, по словам пресс-секретаря президента РФ, для России ключевой задачей остается достижение всех поставленных целей. Так как предпосылки для разрешения конфликта отсутствуют, российская сторона продолжает проведение СВО, почеркнул он.

Ранее обозреватель газеты The Washington Post Макс Бут сообщил, что американские и украинские официальные лица обвиняют друг друга в неудачах ВСУ на поле боя. Он отметил, что провал контрнаступления украинских сил обострил противоречия между Киевом и Вашингтоном. По его словам, украинцы, в свою очередь, жалуются, что страны Запада не предоставили им достаточно оружия, чтобы прорвать российские укрепления.

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