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10 ноября, 13:28

Политика

Песков сообщил, что делегацию РФ на саммите АТЭС возглавит Оверчук

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Делегацию России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) возглавит вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отмечается, что подобное поручение дал Владимир Путин. Мероприятие пройдет 15–17 ноября в Сан-Франциско.

Ранее США передали приглашения на мероприятие всем участникам АТЭС, в том числе и России. Штаты будут выступать в роли хозяев встречи.

Песков также уточнял, что РФ на АТЭС будет представлена "должным образом".

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