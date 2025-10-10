Путин заявил, что СНГ не утрачивает свое значение

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Объединение стран в рамках СНГ не утрачивает свое значение, заявил Владимир Путин по итогам визита в Таджикистан.

Президент отметил, что уровень взаимодействия в рамках СНГ в какой-то момент оказался "недостаточным" для решения экономических проблем, из-за чего, по инициативе Казахстана, было создано объединение ЕврАзЭС.

В его рамках идет работа "в более глубокой" кооперации между странами, которые посчитали целесообразным создать это объединение.

"Но СНГ не утрачивает своего значения. И смысл его в том, чтобы поддерживать общее это пространство, в том числе не в последнюю очередь гуманитарное", – подчеркнул президент.

Путин также указал на то, что во время роспуска СССР и создания СНГ большинство граждан "не очень-то понимали, что происходит".

"Было СССР, теперь стало СНГ. Думали, что, по сути своей, мало что поменяли. На самом деле все поменялось кардинально", – объяснил глава государства.

Президент подчеркнул, что сложившиеся исторические условия нужно принять и смотреть, как двигаться в будущее, чтобы не утратить конкурентные преимущества, возникшие на пространстве бывшего СССР. Речь идет о единой логистике и кооперации в промышленности, а также общем "культурном коде".

Кроме того, бывшим советским республикам важно "не разъехаться далеко друг от друга". Путин объяснил, что в странах Центральной Азии, например, больше собственной специфики из-за того, что в них проживают народы разных этнических групп. Россия развивается так же. Несмотря на это, важно поддерживать чувство, что страны многое объединяет.

"Почему? Потому что что-то есть, что нас объединяет. Стремятся русский изучать – почему? Поэтому же. И в этой связи нам нужно искать все точки соприкосновения, которые являются общими и которыми мы все дорожим", – подчеркнул глава РФ.

Он также назвал "очень важной вещью" общую историю. По его словам, главы государств СНГ всегда будут говорить, что общая победа над нацизмом является достоянием и гордостью всех народов. Необходимо искать вещи, которые будут объединять страны в будущем.

"Чтобы уделить этому направлению нашей внешней политики особое внимание, и создан такой формат", – заключил Путин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о невозможности восстановления СССР. По словам белорусского лидера, нужно организовать работу так, чтобы в экономическое пространство могли зайти только те, кого пропустят существующие участники. Лукашенко также призвал действовать скоординированно в области военно-промышленного сотрудничества, продовольственной безопасности и прочих сферах.

