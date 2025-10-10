Путину доверяют 79% россиян

Фото: kremlin.ru

79% опрошенных россиян доверяют Владимиру Путину, сообщает RT со ссылкой на данные опроса фонда "Общественное мнение".

В исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек. Оно проводилось с 3 по 5 октября в 97 населенных пунктах 51 субъекта страны.

Также опрос показал, что 80% опрошенных граждан России положительно оценивают работу президента. 56% довольны работой премьер-министра Михаила Мишустина, а 54% хорошо высказались о деятельности российского правительства.

Ранее в стране проводился опрос, в котором 1,5 тысячи человек также оценили работу политических партий. Фракция "Единая Россия" получила 43% голосов. КПРФ и ЛДПР поддержали 7 и 9% граждан. Партия "Справедливая Россия – За правду" набрала 4%, а "Новые люди" – всего 3%.

