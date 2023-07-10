Путин утвердил антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов в РФ

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Владимир Путин утвердил в РФ антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов для пресечения злоупотреблений доминирующим положением со стороны их владельцев. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Нововведение стало частью пятого антимонопольного пакета, который относится к совершенствованию антимонопольного регулирования цифровых рынков. Изменения помогут фиксировать антирыночную деятельность и картельные соглашения крупных маркетплейсов и агрегаторов.

Кроме того, проект устанавливает критерии отнесения крупных цифровых платформ к доминирующим субъектам, одновременно вводя определение "сетевой эффект". Оно трактуется как свойство товарного рынка, при котором потребительская ценность цифровой платформы изменяется в зависимости от изменения числа продавцов и покупателей.

Также устанавливается ограничение на злоупотребление доминирующим положением для владельцев цифровых платформ. Речь идет о таких сервисах, чей сетевой эффект предоставляет возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товаров на рынке и затруднять доступ на него. Отмечается, что доля осуществленных сделок через них на определенном товарном рынке должна составлять свыше 35%, а выручка превышать 2 миллиарда рублей в год.

ФАС России будет фиксировать наличие сетевого эффекта и оценивать возможности хозяйствующих субъектов. Вместе с этим документом утверждается новое условие для антимонопольного контроля за сделками экономической концентрации на товарных рынках. С ФАС будут согласовываться сделки, цена которых превышает 7 миллиардов рублей. Документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

В июне российское правительство поддержало проведение мероприятий по выводу маркетплейсов из-под моратория на проведение проверок, действующего для IT-компаний. Уже 27 июня депутаты Госдумы в третьем, финальном чтении приняли пятый антимонопольный пакет.

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