ГД сняла возрастные ограничения для назначаемых президентом госслужащих

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Государственная дума на пленарном заседании 10 марта приняла в третьем чтении законопроект, который снимает ограничения по возрасту для гражданских служащих, назначающихся или отстраняемых президентом России. Об этом сообщает ТАСС.
"На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет", – следует из текста проекта. Согласно действующей редакции закона о государственной гражданской службе, предельный возраст на ней – 65 лет.
Гражданскому служащему, который достигает предельного возраста и замещает должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы могут продлить до 70 лет. В пояснительной записке отметили, что в отдельных случаях появляется необходимость в продлении срока госслужбы и после достижения 70 лет у "высококвалифицированных руководителей".
Инициатива до этого получила поддержку российского правительства. Со стороны правового управления нижней палаты не представлено замечаний к документу.
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