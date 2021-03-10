ГД сняла возрастные ограничения для назначаемых президентом госслужащих

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Государственная дума на пленарном заседании 10 марта приняла в третьем чтении законопроект, который снимает ограничения по возрасту для гражданских служащих, назначающихся или отстраняемых президентом России. Об этом сообщает ТАСС.

"На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет", – следует из текста проекта. Согласно действующей редакции закона о государственной гражданской службе, предельный возраст на ней – 65 лет.

Гражданскому служащему, который достигает предельного возраста и замещает должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы могут продлить до 70 лет. В пояснительной записке отметили, что в отдельных случаях появляется необходимость в продлении срока госслужбы и после достижения 70 лет у "высококвалифицированных руководителей".

Инициатива до этого получила поддержку российского правительства. Со стороны правового управления нижней палаты не представлено замечаний к документу.

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