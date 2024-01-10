Путин заявил, что каждый день тратит около 2 часов для занятий спортом

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Владимир Путин заявил, что каждый день тратит около 2–2,5 часа для занятий спортом. Об этом российский президент сказал в ходе встречи с жителями чукотского Анадыря.

"Чуть побольше бывает, потому что там зал, бассейн, все это вместе, душ, два с половиной часа", – сказал лидер РФ.

По словам Путина, каждому нужно сделать это частью жизни. При этом необязательно столько времени тратить на спорт – это нужно "хотя бы на полчаса", сказал он.

Президент пояснил, что одним из важнейших социальных показателей развития общества является количество человек в стране, которые занимаются физкультурой и спортом. Также он подчеркнул, что в целом по России количество таких людей растет, но к нужным показателям пока еще не вышли.

Кроме того, Путин ответил на вопрос отца многодетной семьи о том, как президент справляется с руководством большой и многомиллионной страной. Он заявил, что чувствует в себе силы и энергию для работы на страну и решения задач.

"Я вот когда смотрю, когда наши люди добиваются каких-то результатов в науке, в культуре, в образовании, в медицине, в спорте, я смотрю на этих молодых, красивых, энергичных, талантливых людей, знаете, у меня такое чувство очень часто возникает, что как будто это вот мои дети, это наша семья, я так радуюсь за них просто их успехам, их благополучию, их потенциалу", – ответил он.

Ранее стало известно, что Путин собирался отправиться с визитом не только на Чукотку, но и в Якутию. Однако поездку в последний регион глава государства вынужденно отменил.

Он рассказал, что его воздушное судно не сможет сесть в Якутии из-за плохих погодных условий в регионе. Однако Путин добавил, что все равно посетит Якутию, когда для этого появится возможность.

Текущая поездка на Чукотку 10 января стала первой рабочей поездкой главы государства в данный регион за историю работы на посту президента.





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