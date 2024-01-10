Путин сообщил, что отменил поездку в Якутию из-за нелетной погоды

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Владимир Путин собирался отправиться с визитом не только на Чукотку, но и в Якутию. Однако поездку в последний регион глава государства вынужденно отменил. Об этом президент РФ сообщил во время встречи с общественностью на Чукотке.

Он рассказал, что его воздушное судно не сможет сесть в Якутии из-за плохих погодных условий в регионе.

"Вот конкретный сбой из-за транспортной схемы. А с рядовым человеком тем более может это происходить. Сплошь и рядом, особенно на таких расстояниях и в таких зонах", – подчеркнул глава государства.

Однако Путин добавил, что все равно посетит Якутию, когда для этого появится возможность.

10 января российский лидер прилетел с рабочим визитом на Чукотку. Это первая поездка главы государства в данный регион за историю работы на посту президента России.



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