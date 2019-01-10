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14:40

Пиво подождет: Госдума перенесла второе чтение проекта о рекламе напитка на ТВ

власть экономика

14:40

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Фото: depositphotos/IgorKlimov

Депутаты Госдумы перенесли рассмотрение во втором чтении законопроекта о регулировании рекламы пива на следующую неделю. За проголосовали 406 депутатов, против – один, сообщает Агентство "Москва".

Решение принято в связи с тем, что правительство не предоставило свой отзыв, а Минздрав, высказывавшийся отрицательно по этому вопросу, не делегировал на заседание своего представителя.

Законопроект рекомендовал рассмотреть комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Документ разрешает рекламу пива и пивных напитков в телепрограммах во время трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований, за исключением детско-юношеских.

Также предлагается разрешить рекламу пива на телевидении и радио с 23:00 до 7:00 и отменить запрет на использование в рекламе алкогольной продукции образов людей и животных.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Владислав Третьяк предложил через телепередачи прививать молодежи культуру пития.

власть экономика

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