В Молдавии запретили российские новостные программы

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В Молдавии утвердили закон, который запрещает трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России. Правом подписать соответствующий документ Конституционный суд наделил спикера парламента Молдавии Андриана Канду.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон два раза отклонял закон. При этом, согласно конституции, президент обязан утвердить документ, если парламент его дважды принимает, сообщает РИА Новости.

Аналогичные процедуры применялись в октябре 2017 года, когда КС позволил Канду вместо президента подписать указ о назначении министром обороны Евгения Стурзу, а 2 января 2018 года разрешил в обход Додона назначить главу МИД и еще шесть членов правительства.

Принятый закон о борьбе с пропагандой запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произвели в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

По мнению Додона, этот закон "представляет собой откровенное посягательство на свободу граждан Молдавии". Он попросил Конституционный суд проверить этот документ.